Ohne Führerschein, aber mit 2,6 Promille Alkohol im Blut ist ein Autofahrer in Adelsheim unterwegs gewesen. Bilanz seiner Fahrt: ein umgestürzter Baum und drei demolierte Autos.

Ein 65-jähriger Mann hat in Adelsheim (Neckar-Odenwald-Kreis) betrunken zwei Unfälle hintereinander verursacht. Die Polizei berichtet, dass der Mann am Montagnachmittag zuerst gegen einen Baum gefahren war. Die Wucht des Aufpralls war dann so groß, dass der Baum auf ein Auto am Straßenrand stürzte.

Betrunkener demoliert mehrere Autos in Adelsheim

Weil der Fahrer dennoch unbeirrt weiterfuhr, rief ein Zeuge die Polizei. Wenige Minuten später bekamen die Beamten dann erneut einen Anruf. Ein Auto fahre in Schlangenlinien durch eine Straße und über den Parkplatz eines Supermarktes. Dort rammte der 65-Jährige dann ein weiteres parkendes Auto.

Zu betrunken für Alkoholtest

Als die Polizei anrückte und den Mann in seinem Auto kontrollierte, sei er zuerst nicht einmal in der Lage gewesen, den Alkoholatemtest zu machen. Etwa eine Stunde später stellte sich dann bei der Blutentnahme im Krankenhaus heraus, dass der Mann knapp 2,6 Promille Alkohol im Blut hatte. Einen Führerschein hatte er laut Polizei auch nicht. Er wurde zunächst in Gewahrsam genommen. Jetzt wird wegen der Unfälle, der Alkoholfahrt und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ermittelt.