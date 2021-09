Umgekippter Kesselwagen am Rangierbahnhof geborgen

per Mail teilen

Nach der Entgleisung eines mit giftigem Flüssiggas beladenen Kesselwagens im Mannheimer Rangierbahnhof sind die Bergungs- und Abpumpmaßnahmen abgeschlossen. Das Gas wurde mit Unterstützung der Werksfeuerwehr der BASF Ludwigshafen abgepumpt und in einen Spezialtank umgefüllt. Danach wurde der Waggon mit einem Kran aufgerichtet und auf die Gleise zurückgestellt. Insgesamt waren laut Feuerwehr rund hundert Kräfte der Feuerwehren, des Rettungsdienstes, der Bundespolizei und der DB Notfalltechnik im Einsatz. Der mit 65 Tonnen Methylchlorid beladene Kesselwagen war am Dienstagabend im Rangierbahnhof entgleist und umgekippt. In diesem Zusammenhang ermittelt die Bundespolizei gegen einen 49-Jährigen wegen Gefährdung des Bahnverkehrs. Nähere Angaben dazu gibt es nicht.