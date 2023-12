Der Verfassungsschutz sieht vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts eine gestiegene Gefahr von islamistischem Terror auch in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen soll es Planungen für einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt gegeben haben. Der Weihnachtsmarkt am Wasserturm in Mannheim ist mit 160 Ständen einer der großen in Deutschland. Aussteller äußern sich zu den Berichten über ein erhöhtes Anschlagsrisiko.