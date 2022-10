Höpfingen: Einwohnerbefragung zu Windkraftanlagen startet

Bei Höpfingen (Neckar-Odenwald-Kreis) sollen vier Windräder gebaut werden. Dieses Projekt ist ab Dienstag Gegenstand einer Einwohnerbefragung für alle Bewohner ab 16 Jahren.

Die Windkraftanlagen sollen im Waldgebiet "Anwande" des Höpfinger Ortsteils Waldstetten entstehen. Das Unternehmen ZEAG als Hauptanteilseigner der Bürgerenergie Höpfingen will dort bis zu vier Windräder errichten und betreiben. Die Gemeinde Höpfingen weist darauf hin, dass die Kommunen in Baden-Württemberg aufgefordert sind angesichts der weltpolitischen Lage mehr Flächen für Windenergie bereitzustellen, um die Abhängigkeit von Öl und Gas zu verringern - und auch als Beitrag zum Klimaschutz.

Teilnahme noch bis Freitag möglich

Die Einwohnerbefragung für alle Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren läuft ab Dienstag bis einschließlich Freitag im Rathaus Höpfingen, zusätzlich am 6. Oktober abends im Rathaus Waldstetten und am Sonntag in der Bürgerstube Höpfingen und im Rathaus Waldstetten. Alle Infos zur Abstimmung finden Sie auf den Internetseiten der Gemeinde Höpfingen. Die Entscheidung über die Verpachtung der Flächen für die Windräder trifft am Ende der Gemeinderat vor dem Hintergrund des Abstimmungsergebnis.