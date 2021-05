Vier Jahre nach dem Tod von Altbundeskanzler Helmut Kohl will der Bund dem CDU-Politiker eine Stiftung widmen. Der Bundestag wird am Abend darüber abstimmen.

Dass der Sitz der Stiftung in Berlin sein soll, sorgt auch in Ludwigshafen für Diskussionen: Kohl wurde in Ludwigshafen Friesenheim geboren und hatte im Stadtteil Oggersheim bis zu seinem Tod seinen Wohnsitz. Auch hatte er viele internationale Politiker nach Oggersheim eingeladen. Viele Ludwigshafener waren schon enttäuscht, dass er nicht in ihrer Stadt begraben wurde. Jetzt soll auch die Stiftung nach Berlin, auch das stößt einigen Sauer auf.

Einer aber hat keinen Zweifel daran, dass die Stiftung in Berlin am richtigen Platz ist: Helmut Kohls Sohn Walter. Die Stadt Berlin stehe für die Wiedervereinigung Deutschlands, die größte Lebensleistung seines Vaters. Die Stiftung in der Hauptstadt anzusiedeln sei eine kluge Wahl.