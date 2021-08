Das sogenannte Weltstadthaus von Peek und Cloppenburg in der Mannheimer Innenstadt wird umgebaut. Ein Architekturunternehmen hat jetzt die zusätzliche Nutzung für moderne Arbeitsplätze vorgestellt. Das Einzelhandelsunternehmen Peek und Cloppenburg soll weiter im Untergeschoss, im Erdgeschoss und i ersten Obergeschoß seine Waren verkaufen. In den Etagen zwei bis vier stehen dann nach dem neuen Konzept über 6.000 Quadratmeter für flexible "Workspaces" zur Verfügung. Der Wandel soll sich auch in der Namensänderung dokumentieren: Das frühere Weltstadthaus soll dann "Trio" heißen. Die Büros können den Wünschen der Mieter angepasst werden, verspricht das Architekturunternehmen CSMM aus München in einer Pressemitteilung. Die gläserne Fassade bleibt demnach unverändert, Umbauarbeiten in den Geschossen würden bis Ende 2022 bei laufendem Betrieb vorgenommen.