Ein Mann bricht mit einem Ultraleichtflugzeug zu einem Rundflug Richtung Heidelberg auf. Dann zerspringt die Frontscheibe. Der Pilot muss notlanden und hat Glück im Unglück.

In Heidelberg ist am Samstag die Notlandung eines Ultraleichtflugzeugs laut Polizei glimpflich verlaufen. Demnach war der 60 Jahre alte Pilot in Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz) zu einem Rundflug gestartet, als über Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) die Frontscheibe des Flugzeugs zersprang. Gleichzeitig wurden die Außentüren des Cockpits durch den Luftwiderstand bei voller Geschwindigkeit nach außen gebogen.

Notlandung auf ehemaligem US-Flugplatz

Da das Flugzeug rapide an Höhe verlor, habe sich der Pilot entschieden, auf dem nahegelegenen ehemaligen US-Flugplatz im Heidelberger Stadtteil Kirchheim notzulanden, so die Polizei. Das sei ihm gelungen, der Pilot erlitt leichte Verletzungen im Gesicht. Den Schaden am Flugzeug schätzt die Polizei auf einen hohen vierstelligen Euro-Betrag. Sie geht von einem technischen Defekt oder einem Materialfehler aus.