Mannheim: Marchivum-Chef Ulrich Nieß geht in den Ruhestand

Nach 30 Jahren Tätigkeit am Mannheimer Stadtarchiv Marchivum - davon 25 Jahre als Leiter - wird Ulrich Nieß mit einer Festakt am Dienstag in den Ruhestand verabschiedet.

Ulrich Nieß kam vor 30 Jahren an das Mannheimer Stadtarchiv und die überwiegende Zeit davon war er dessen Leiter. Er ist ausgebildeter Historiker und Mathematiker. Eine ideale Kombination, meint er selbst, um sich gleichzeitig um Inhalte und technischen Modernisierung zu kümmern. Jetzt geht er in den Ruhestand.

Archiv-Arbeit vor 30 Jahren noch ohne Internet

Als Ulrich Nieß 1983 in Mannheim anfing, kümmerte er sich um die sogenannte EDV und den Aufbau elektronischer Datenbanken. Das war damals sehr fortschrittlich und das Internet noch in weiter Ferne. Ihn habe es gereizt, das Archiv so zu organisieren, dass man möglichst schnell an Wissen herankam. Der absolute Durchbruch kam dann mit der Digitalisierung.

"Wir sind eigentlich die großen Profiteure der Digitalisierung oder des digitalen Zeitalters. Weil wir können es heute einmal erfassen und ins Internet stellen und es weltweit zugänglich machen."

Das Marchivum ist seit 2018 in einem ehemaligen Bunker untergebracht. SWR

Archiv-Wissen für alle zugänglich machen

Ulrich Nieß hat historisch gearbeitet und umfangreiche Bücher über die Mannheimer Stadtgeschichte geschrieben. Er hat den technischen Fortschritt dafür genutzt, um sein Haus zu öffnen. Er wollte, dass das Archiv-Wissen nicht nur für eine kleine Gruppe von Forschern und Wissenschaftlerinnen interessant ist, sondern für die gesamte Stadtbevölkerung. Deshalb wurde das Archiv 2018 zum Marchivum - einer einzigartigen Mischung aus Archiv und Museum.

Umbenennung in "Marchivum" und Umzug in umgebauten Bunker

Die Umbenennung war ein großer Schritt weg vom traditionellen Verständnis eines Stadtarchivs. Gleichzeitig mit der Umbenennung kam der Umzug an einen neuen Standort - den spektakulär umgebauten Ochsenpferchbunker in der Mannheimer Neckarstadt. Darauf ist Ulrich Nieß auch ein bisschen stolz, sagt er.

"Dieses Gebäude ist eine fantastische Location, um Geschichte atmen zu lassen."

Schüler besuchen Ausstellung über NS-Diktatur im Mannheimer MARCHIVUM SWR

Hochmoderne multimediale Ausstellung im Marchivum

In dem umgebauten Bunker gibt es neben Büros und Depots große Räume für wechselnde und ständige Ausstellungen zur Stadtgeschichte. Dabei hat vor allem die Schau "Was hat das mit mir zu tun" über Mannheim in der NS-Zeit bundesweit für Aufsehen gesorgt. Wegen der multimedialen Präsentationsform, aber auch wegen der Erzählweise.

"Die Ausstellung war, wenn man so will, mein letztes Abschlusswerk, im Team auch. Wir versuchen das, was geschehen ist, anhand von sehr normal anmutenden Biographien zu erzählen."

Digitalisierte Dokumente, Fotografien und Filmaufnahmen ziehen auf raffinierte Weise in die Geschichten von Menschen während der NS-Zeit hinein. Die Technik, die ein Mittel zur Arbeitserleichterung von Archivarbeit war, werde nun für historische Bildungsarbeit genutzt. So schließe sich der Kreis, meint Nieß.

Wir sind so selbstbewusst zu sagen, dass wir relativ weit vorne sind in der deutschen Kommunallandschaft. Wir werden wahrgenommen und besucht und man schaut sich an, wie wir es machen."

Kommunikator und Networker

Neben seiner Begeisterung für Geschichte und Technik war Ulrich Nieß auch immer ein Mensch, der Kontakt zur Stadtgesellschaft aufgenommen hat und viele Menschen für seine Ideen begeistern konnte. Das war wohl insgesamt das Erfolgsrezept des obersten Stadtarchivars. Und das ist der Grund, weshalb er ein so gut bestelltes Haus hinterlassen kann.