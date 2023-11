Ukrainischer Soldat sieht erstmals sein Baby in Mannheim

per Mail teilen

Zum ersten Mal hat der ukrainische Soldat Oleg Kovaichevskyi in Mannheim seine Tochter im Arm, vier Monate nach der Geburt in Deutschland.

Zum ersten Mal nach der Geburt hat der ukrainische Soldat Oleg Kovaichevskyi in Mannheim seine vier Monate alte Tochter gesehen. Seine Frau war hochschwanger gewesen, als sie Kiew verließ.

Es sind bewegende und glückliche Momente für Oleg Kovaichevskyi. Er kann zum ersten Mal Zeit mit seiner kleinen Tochter Domenika verbringen. Seine Frau wollte ihr Baby in Sicherheit in Deutschland zur Welt bringen und lebt nun bei Verwandten in Mannheim.

Gott sei Dank, dass ich mein Kind jetzt im Arm halten kann. Ich bin überglücklich, dass sie hier in Sicherheit sind.“

Drohnenpilot auf Fronturlaub in Mannheim

Er ist im Ukrainekrieg als Drohnenpilot im Einsatz. Nach der russischen Besetzung der Insel Krim 2014 ist er aus Überzeugung zum Militär gegangen.

Anhela und Oleg Kovaichevskyi mit Tochter Domenika Foto Niko Kern

“Ich bin Luftaufklärer und suche mit der Drohne, wo die russischen Feinde zu finden sind. Mit diesen Informationen können die ukrainischen Bodentruppen dann den Gegner bekämpfen.“

Nur eine Woche hat die junge Familie Zeit für sich. Sie genießen es, weit weg vom Krieg in der Ukraine zu sein. Die kleine Domenika mache ihnen da Mut, sagen sie. Doch die beiden sehen ihre schwierige Lage auch realistisch.

Vater und Mutter mit Kinderwagen vor dem Wasserturm in Mannheim Foto Niko Kern

“Mein Mann erzählt mir, was er im Krieg erlebt hat und ich musste als Ärztin in der Ukraine ebenfalls Schreckliches sehen. Aber mein Mann versucht mich immer zu beruhigen, dass ich mir keine Sorgen, um ihn machen soll.“

Der Soldat hat, wie er sagt, bei seiner Frau und dem Kind Lebenskraft aufgetankt.

Mutter und Baby bleiben in Mannheim

Ob und wann seine Frau Anhela mit Baby Domenika zurück nach Kiew geht, darüber denken sie immer wieder nach. Ihre Wohnung in Kiew wurde zwar durch Bomben zerstört, aber sie hoffen, dass bis zum Frühling das meiste wieder aufgebaut sein wird. Doch das Leben dort ist gefährlich. Deshalb bleiben Mutter und Kind noch bei ukrainischen Verwandten in Mannheim. Oleg aber wird wieder in den Krieg ziehen.