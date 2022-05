Schülerinnen aus Ukraine an Hockenheimer Gymnasium: Von Handy-Verbot überrascht

per Mail teilen

Seit fast zwei Monaten besuchen Lisa Oleinikova (17) und Sofi Muraviova (16) das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium in Hockenheim. Vieles laufe hier im Unterricht besser, sagen sie.

Am Anfang sei alles noch sehr fremd für sie gewesen. Sie hätten natürlich auch noch viele sprachliche Schwierigkeiten, aber jetzt fühlten sie sich wohl und seien angekommen, sagen die beiden Schülerinnen.

Fremdsprachen können sie hier viel besser lernen



Die beiden Schülerinnen gehen in die 10b, das ist eine Klasse mit dem Profilfach Sprachen. Die Lehrer hier sprechen in den Fremdsprachen, wie zum Beispiel Englisch oder Französisch. In der Ukraine werde nur auf Ukrainisch oder Russisch unterrichtet, auch im Fremdsprachenunterricht, sagen sie. Auch die Art und Weise, wie der Unterricht gestaltet werde, gefalle ihnen hier deutlich besser. Es gäbe viel mehr Übungen und Beispiele zu den Lernaufgaben. Alles sei viel anschaulicher.



Was ihnen nicht gefällt: Handyverbot im Unterricht

Totales Handyverbot im Unterricht, diese Regel gefalle ihnen allerdings nicht. Da seien die Lehrer in der Ukraine nicht ganz so streng wie hier in Deutschland. Da dürften sie im Unterricht immer mal wieder drauf schauen. Hier im Unterricht in Deutschland würden die Handys einkassiert werden bis nach dem Schulunterricht, wenn sie unerlaubt benutzt werden.



Über den Krieg möchten sie nicht sprechen

Lisa ist aus Nikopol, Sofi aus Charkiw. Um den Bomben und Panzern der russischen Armee zu entkommen, mussten sie von jetzt auf gleich ihre Heimatstädte verlassen. Ihre Väter mussten sie zurücklassen, sagen sie. Mehr möchten sie dazu nicht sagen. Weder zum Krieg noch zur Flucht. In Hockenheim seien sie jetzt bei Freunden und Verwandten untergekommen. Hier gehe es ihren Müttern und Geschwistern sehr gut. Sie wünschen sich aber nichts mehr, als wieder in die Ukraine zurückkehren zu können.



Referendarin aus der Ukraine hilft bei der Übersetzung

Glücklicher Zufall: Nikoletta Babynets ist zur Zeit Referendarin am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium. Sie ist gebürtige Ukrainerin. Die 27-Jährige ist seit ihrem achten Lebensjahr in Deutschland. Sie spricht fließend deutsch und ukrainisch. Sie hilft bei der Übersetzung, wann immer es geht. Außerdem gibt sie auch zweimal in der Woche "Extra-Unterricht" für die neuen ukrainischen Schülerinnen und Schüler.

Nikoletta Babynets ist in der Ukraine geboren. Die 27-Jährige ist zur Zeit Refrendarin am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium in Hockenheim. Sie hilft den Ukrainischen Schülerinnen bei der Übersetzung. SWR

Schulleiterin erfreut, wie viele Mitschüler helfen

Anja Kaiser ist die Schulleiterin am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium. Sie sei positiv überrascht, wie viele Schülerinnen und Schüler die neuen ukrainischen Schüler unterstützen würden. Viele könnten bei den sprachlichen Schwierigkeiten helfen und direkt im Unterricht übersetzen.

Anja Kaiser, Schulleiterin des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums in Hockenheim, sieht die Aufnahme ukrainischer Schülerinnen und Schüler als Bereicherung an ihrer Schule SWR



"Wir haben festgestellt, dass es wesentlich mehr Schülerinnen und Schüler hier gibt, die ukrainisch oder russisch sprechen. Das nutzen wir natürlich. Ich bin positiv überrascht über das hohe Engagement von Seiten der Schüler und des Kollegiums. Das ist nicht selbstverständlich."



Wenn es mehr ukrainische Schüler werden, wird mehr Lehrpersonal benötigt

Derzeit sind insgesamt vier Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium. Als die Anfrage der Stadt kam, sej Anja Kaiser sofort bereit gewesen, diese aufzunehmen. Sie könne sich auch durchaus vorstellen, weitere aufzunehmen. Da sei sie völlig offen, so die Schulleiterin. Kritikpunkte: Sie benötigen mehr Lehrpersonal, gerade ukrainisch oder russisch sprechende Lehrkräfte. Außerdem fehle es an Unterrichtsmaterialen für die neuen ukrainischen Mitschüler.