Schwetzingen: Geflüchtete schnell auf Kommunen verteilen

Hochbett an Hochbett. Spind an Spind. Die Kreissporthalle in Schwetzingen ist voll belegt. Die Menschen sollen laut Kreis bald auf die Kommunen verteilt werden.

Rund 200 Geflüchtete aus der Ukraine sind derzeit in der Kreissporthalle in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) untergebracht. "Mehr geht auch nicht", sagt ein Sprecher des Rhein-Neckar-Kreises.

Betten statt Basketballkörbe

Hochbett an Hochbett, davor kleine Spindschränke. Privatsphäre ist so gut wie gar nicht möglich. Die Menschen sollen so schnell wie möglich in die Kommunen verteilt werde, so die Dezernentin für Ordnung und Gesundheit des Kreises Doreen Kuss bei der Begehung der Notunterkunft.

Familie aus Kiew in Schwetzingen gelandet

Auch Mouhoumad Ismail und seine Familie sind in der Sporthalle in Schwetzingen untergebracht. Da er kein ukrainischer Staatsbürger ist, konnte er mit seiner ukrainischen Frau und den beiden Töchtern flüchten. Er hat fast 20 Jahre in Kiew gelebt.

Familie Ismail ist aus Kiew nach Deutschland gekommen. SWR

Vier Tage lang hat die Flucht der Familie gedauert. Ihr Auto mussten sie stehen lassen, da es kein Benzin mehr gab. In einem völlig überfüllten Zug fuhren sie durch die Ukraine. Mouhoumad Ismail war nicht sicher, ob die Familie da lebend heraus kommt, berichtet er auf Englisch. Alles sei zerbombt gewesen.

Sporthallen nur als Übergangslösung

In der Schwetzinger Notunterkunft seien die Menschen zwar sicher, aber sie sollten doch in den nächsten Wochen in geordneten Verhältnissen leben können, so der Rhein-Neckar-Kreis.

Notunterkünfte für Menschen ohne anderen Anlaufstelle

Die Sporthallen in Schwetzingen und Weinheim sind Anlaufstellen für Geflüchtete aus der Ukraine, die nicht bei Freunden und Verwandten untergekommen sind. Der Kreis hat sie eingerichtet, um die enorme Zahl an Geflüchteten kurzfristig unterbringen zu können.

Schwetzingen will noch mehr Ukrainer aufnehmen

Insgesamt hat die Stadt Schwetzingen bereits 500 Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Oberbürgermeister René Pöltl kritisiert die Organisation der Erstankunft in Deutschland. Er wünscht sich weniger Bürokratie. Die Stadt will noch weitere Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen, so Pöltl.