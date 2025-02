Festnahme: Ukrainer versuchten Landsmann in Osterburken mit Benzin anzuzünden

per Mail teilen

In Osterburken haben zwei Ukrainer im September versucht, einen Landsmann mit Benzin anzuzünden. Die beiden Tatverdächtigen sind jetzt in den Niederlanden festgenommen worden.

Polizei und Staatsanwaltschaft in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) teilten nach umfangreichen Ermittlungen mit, dass die beiden Männer ukrainischer Abstammung im Alter von 41 und 39 Jahren nach dem Angriff in der Nacht vom 7. auf den 8. September 2024 in die Niederlande ausgereist waren.

Anklage wegen versuchten Mordes

Dort sind sie in Zusammenarbeit mit den dortigen Behörden am 31. Oktober und am 21. Januar festgenommen worden. Die Ermittlungen haben das Kriminalkommissariat Mosbach und die dortige Staatsanwaltschaft geführt. Die Auslieferung der beiden Tatverdächtigen sei zeitnah vorgesehen. Die beiden Männer erwartet eine Anklage wegen versuchten Mordes.

Nach Streit in einem Bistro

Zu der Tat kam es nach Angaben der Behörden, als die beiden jetzt Gefassten mit einem Bekannten vor einem Bistro in Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis) in der Adelsheimer Straße saßen. Dort soll es zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein. Die Männer sollen das 54-jährige spätere Opfer dann in die Bahnhofstraße gelockt und aus einem Kanister mit einer brennbaren Flüssigkeit, vermutlich Benzin, übergossen haben.

Dann soll einer der Tatverdächtigen ein Zellstofftuch angezündet und nach dem 54-Jährigen geworfen haben. Dem Mann gelang es aber, dem Tuch auszuweichen, auf der Straße gab es aber eine meterhohe Flamme. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten.