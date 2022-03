Welle der Hilfsbereitschaft für die Ukraine

Der Krieg in der Ukraine hat auch in der Rhein-Neckar-Region viele Menschen motiviert, den Opfern zu helfen. Eine Spendensammlung in Hirschberg (Rhein-Neckar-Kreis) stieß auf enorme Resonanz.

Video herunterladen (15,3 MB | MP4) Seit Sonntag sammeln ungefähr 30 freiwillige Helferinnen und Helfer in Hirschberg-Leutershausen Sachspenden für die Menschen in der Ukraine. Die Resonanz war so groß, dass bereits am Montag keine Kleidung, Isomatten, Schlafsäcke, Decken oder Kissen mehr angenommen werden konnten. Von diesen Spenden seien inzwischen genügend vorhanden. Mitinitiatorin Inna Göhrig SWR Medikamente und medizinische Hilfsmittel werden noch gebraucht Dringend benötigt werden allerdings noch Medikamente, die in Apotheken frei verkäuflich sind, wie etwa leichte Schmerzmittel, sowie Verbandsmaterialien oder auch Spritzen. Der erste Lkw war schnell voll SWR Überwältigt von der Hilfsbereitschaft Die Initiatoren luden die Spenden in einen Lkw, um sie weitertransportieren zu können. Ziel ist die ukrainische Stadt Lwiw, sagte Initiatorin Inna Göhrig dem SWR. Dort werden die gesammelten Sachspenden an die Bevölkerung verteilt. Inna Göhrig hat ukrainische Wurzeln und ist Mitglied der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Rhein-Neckar. Die Aktion initiierte sie mit Oxana Klohr, die ebenfalls ukrainische Wurzeln hat. Über die sozialen Medien verbreitete sich der Aufruf schnell. Spendenaktion für die Ukraine!🇺🇦

Auch bei uns in Heidelberg und Umgebung finden jetzt Spendensammlungen für die...Posted by Heidelberger Paedagogium on Sunday, February 27, 2022 Man sei einfach nur völlig überwältigt von der sensationellen Hilfsbereitschaft und Spendenbereitschaft, hieß es am Montag vor Ort. Die gespendeten Güter sollen nach Lwiw gebracht und dort verteilt werden SWR