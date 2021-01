per Mail teilen

Vor zehn Jahren waren Uhus noch vom Aussterben bedroht. Mittlerweile ist die Population aber wieder stabil, und die Vögel erobern neue Lebensräume. In Mannheim hat sich ein Uhu-Paar jetzt in einem Kirchturm eingenistet. Eine kleine Sensation.

Der Mannheimer Naturschutzbeauftragte Gerhard Rietschel steigt die Treppen im Turm der CityKirche Konkordien hinauf. Ganz oben, hoch über den Dächern von Mannheim, haben sich vor einigen Wochen neue Bewohner eingenistet.

Nächtlicher Besuch

Eigentlich hatte Rietschel dort einen Nistkasten für Wanderfalken angebracht, aber dann zeigte die Turmkamera vor ein paar Wochen etwas, womit der Naturschutzbeauftragte nicht gerechnet hätte: "Am 22. Dezember ist dort mitten in der Nacht ein Uhu aufgetaucht – und drei Tage später war er schon wieder da".

Uhu-Weibchen aufgetaucht

Knapp drei Wochen später habe es dann plötzlich einen Riesenlärm gegeben: "Da hat der Uhr entdeckt, dass draußen da ein Uhu-Weibchen unterwegs war und hat sich gar nicht mehr eingekriegt vor lauter Balzen".

Ideale Bedingungen in der Stadt

Dass sich Uhus mitten in der Stadt ein Nest suchen, ist extrem ungewöhnlich. Beute gibt es dort allerdings mehr als genug, und ein Kirchturm ist zum Brüten fast genauso gut geeignet, wie hohe Felsen und Nischen in der Natur. Gerhard Rietschel vermutet, dass den Vögeln mittlerweile die Nistplätze ausgehen und sie sich deshalb nach Alternativen umschauen. "Außerdem", sagt er, "haben Uhus in der Stadt ein optimales Beuteangebot. Die Stadttauben können sie nachts einfach von den Fenstersimsen herunterpflücken." Aber auch Stadtkrähen gehören zu den Beutetieren der Uhus.

Nachwuchs zu Ostern erwartet

Dort, wo die Vögel jetzt wohnen, haben über viele Jahre mehrere Wanderfalkenpärchen ihre Jungen aufgezogen. Weil die Wanderfalken aber ebenfalls zum Beuteschema der Uhus passen, blieb ihnen am Ende nur die Flucht, sagt Gerhard Rietschel. Etwa Mitte Februar wird das Uhu-Weibchen aller Voraussicht nach auf dem Turm der CityKirche Konkordien das erste Ei legen, an Ostern werden dann die Jungen schlüpfen.