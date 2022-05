Uhu-Nachwuchs auf Heidelberger Uni-Campus

Die Eule gilt als Vogel der Weisheit. Was also würde besser passen, als die weltweit größte Eule, den Uhu, auf einem Universitätscampus zu beherbergen. In Heidelberg ist das gelungen.

Im vergangenen Jahr hat sich ein Uhupaar im Neuenheimer Feld in Heidelberg häuslich eingerichtet. Der diesjährige Nachwuchs wurde gerade beringt. Inzwischen 300 Brutpaare in Baden-Württemberg Noch vor wenigen Jahrzehnten galt der Uhu als fast ausgestorben. In Baden- Württemberg wurden nur noch einige wenige Exemplare gesichtet. Inzwischen gibt es landesweit wieder 300 Brutpaare. Neben Nistplätzen in freier Natur, im Wald, an Steilhängen oder in Steinbrüchen lassen sich Uhus auch gerne mal in urbanem Umfeld nieder. Uhus gelten als scheu und standortreu Der Uhu ist ein scheuer und nachtaktiver Standvogel. Er bleibt also seinem Habitat treu, das heißt Jungvögel lassen sich in der Regel im näheren Umkreis nieder. Die Heidelberger Vogelschützer hoffen deshalb, dass das Paar und sein Nachwuchs eine neue Population im Rhein-Neckar-Raum gründen.