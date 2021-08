per Mail teilen

Ein mutmaßlicher Einbrecher in Mannheim ist in Untersuchungshaft gekommen. Der 52-jährige ist laut Polizei in einen Bäckereibetrieb eingebrochen und soll aus Spinden Geld und Wertsachen mitgenommen haben. Ein Angestellter rief die Polizei, die Beamten nahmen den Mann fest, der bei der Tat ein Brotmesser mit einer Klingenlänge von fast 20 Zentimeter dabei hatte.