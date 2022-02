U-Haft für mutmaßlichen Drogendealer

Ein 51-jähriger mutmaßlicher Drogendealer ist in Mannheim in Untersuchungshaft gekommen. Der Verdächtige war der Polizei bei zwei aufeinanderfolgenden Fahrzeugkontrollen in Mannheim mit Drogen im Wagen aufgefallen. Die Beamten entdeckten bei dem Mann Kokain, Amphetamin und Marihuana. Teilweise war das Rauschgift verkaufsfertig portioniert und verpackt, so die Polizei. Im Fahrzeug waren auch ein Teleskopschlagstock sowie ein Pfefferspray griffbereit abgelegt. Zudem war der Mann Auto gefahren, obwohl er Rauschgift genommen hatte. Gegen ihn läuft nun ein Verfahren wegen des Verdachts des Drogenhandels.