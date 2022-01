Kleinere Überschwemmungen in Rhein-Neckar-Region zu erwarten

per Mail teilen

Der Regen in der Rhein-Neckar-Region sorgt für steigende Fluss-Pegelstände. Experten rechnen mit kleineren Überschwemmungen vor allem auf der nördlichen Neckarseite.

An der Elz in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) sollte der Pegel ab Dienstagabend bereits wieder fallen. Bis dahin aber war dort zeitweise die Feuerwehr im Einsatz.

Hochwasserschutzmaßnahmen der Feuerwehr an der Elz (Neckar-Odenwald-Kreis) am Dienstagmittag SWR

Laut Hochwasser-Vorhersagezentrale Baden-Württemberg sollten am Neckar in Heidelberg im Notfall lediglich die Zugänge zu den Uferbereichen gesperrt werden. Mit einer Überflutung und Sperrung der Bundesstraße 37 unter der Alten Brücke rechnen die Experten derzeit aber nicht.

Feuerwehr rät, sich von Flussläufen fernzuhalten

Auch in Mannheim seien an Rhein und Neckar keine gravierenden Auswirkungen zu erwarten. Kritisch könne es an einigen kleineren Bächen insbesondere im Odenwald kommen, da der Pegel rasant ansteigt. Auch wegen der hohen Fließgeschwindigkeiten rät die Feuerwehr, sich von den Flussläufen fernzuhalten.

Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes für Baden-Württemberg

Am Mittwoch soll sich Lage wieder entspannen

Ab Mittwochnachmittag soll sich die Lage überall normalisiert haben. In den Tagen danach wird es wieder kälter und winterlicher. Am Wochenende könnte in den Hochlagen des Odenwaldes Schnee fallen.