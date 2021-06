Die Hitze war nahezu unerträglich und Badeseen wie der Rheinauer See in Mannheim versprechen Abkühlung. Das hat sich wegen des Besucherandrangs zu einem Problem ausgewachsen.

Wegen der Corona Beschränkungen in den herkömmlichen Schwimmbädern war es am Rheinauer See an den warmen Wochenenden zu Massenandrang gekommen. Die Stadt Mannheim will deshalb ein Konzept erstellen, um die Situation für die Anwohner am Rheinauer See zu verbessern. Der See ist von Wohngebieten umgeben.

Bürgermeister Christian Specht mit Anwohnern am Rheinauer See SWR

Anwohner-Parkzone angedacht



Mannheims Ordnungsdezernent Christian Specht war Mittwochabend bei einer Begehung mit Anwohnern am See. Er denkt an eine auf den Sommer beschränkte Anwohner-Parkzone. Auch Grillzonen könnten genauer ausgewiesen werden. Der Besucherdruck hatte schon im vergangenen Sommer für Ärger gesorgt.

Der nordöstliche Teil des Sees ist freigegeben SWR

Der Rheinauer See liegt an der Grenze zwischen Mannheim-Rheinau und Brühl. Es ist ein Baggersee, der bei der Kiesförderung entstand. Ein Großteil des Sees ist Privateigentum. Der nordöstliche Teil ist von der Stadt Mannheim zur Freizeitgestaltung und zum Baden zur Verfügung gestellt worden.