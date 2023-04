Unwetter: Hangrutsch in Heidelberg und überflutete Straßen im Rhein-Neckar-Kreis und Odenwald

per Mail teilen

Nach einem Unwetter mit Starkregen am Freitagabend sind im Rhein-Neckar-Kreis und im Neckar-Odenwald-Kreis Straßen überflutet worden und Keller vollgelaufen. In Heidelberg gab es einen Hangrutsch.

Im Neckar-Odenwald-Kreis musste die Feuerwehr wegen des Unwetters nach eigenen Angaben zu etwa 80 Einsätzen ausrücken. Es habe mehrere kleinere Erdrutsche gegeben, Unterführungen seien vollgelaufen und mussten teilweise mit Baggern wieder freigeschaufelt werden. Viele Straßen wurden durch den Starkregen überflutet,wie die B27 in Mosbach. Auch in Neckarzimmern, Billigheim oder Aglasterhausen sei es zu Überflutungen gekommen, so die Feuerwehr. Außerdem seien zahlreiche Keller vollgelaufen.

Tankstelle in Lobbach-Waldwimmersbach (Rhein-Neckar-Kreis) überflutet

Im Rhein-Neckar-Kreis waren nach Angaben des Polizeipräsidiums Mannheim mehrere Straßen überflutet, darunter größere Kreisstraßen. So schoss zum Beispiel in Lobbach-Waldwimmersbach (Rhein-Neckar-Kreis) SWR-Informationen zufolge das Wasser die Straße entlang. Eine Tankstelle wurde von Wasser und Geröll überspült. Die Feuerwehr rückte nach eigenen Angaben im Rhein-Neckar-Kreis zu etwa 40 Einsätzen aus.

Nach einem Unwetter mit Starkregen sind in Lobbach-Waldwimmersbach (Rhein-Neckar-Kreis) Straßen überflutet. ER24 / EinsatzReport24

Hangrutsch in Heidelberg

In Heidelberg habe das Unwetter einen Hangrutsch ausgelöst, so die Feuerwehr. Eine Stützmauer sei weggebrochen. Das Haus darüber habe evakuiert werden müssen. Die ältere Bewohnerin habe unversehrt in Sicherheit gebracht werden können. Ein Statiker müsse nun prüfen, ob das Gebäude weiterhin bewohnbar sei.

In Mannheim kaum Feuerwehreinsätze

Mannheim blieb von den Folgen des Unwetters weitestgehend verschont. Die Mannheimer Feuerwehr musste nach eigenen Angaben lediglich zu vier Einsätzen ausrücken, unter anderem wegen vollgelaufener Keller.

Nach Angaben von Polizei und Feuerwehren gab es im Rhein-Neckar-Kreis, im Neckar-Odenwald-Kreis und in Heidelberg keine Verletzten.