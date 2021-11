Bewaffneter Überfall auf Wettbüro

per Mail teilen

Nach einem Überfall auf ein Wettbüro in Mannheim fahndet die Polizei nach dem Täter. Am Mittwochabend war der Räuber in das Wettbüro im Mannheimer Stadtteil Neckarau gekommen. Er bedrohte laut Polizei die Angestellten mit einer Waffe und forderte Bargeld. Wieviel Geld der Mann erbeutete konnte die Polizei noch nicht sagen. Eine sofortige Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief ohne Erfolg. Der Mann war von dünner Statur, er trug eine Maske und eine auffällig orangefarbene Jacke. Die Polizei sucht nach Zeugen.