Die Polizei hat zwei Personen festgenommen, die am Mittwochnachmittag das Geschäft eines Raumausstatters in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) überfallen haben sollen. Das Duo soll eine Angestellte mit einem Messer bedroht und Geld gefordert haben. Die beiden flüchteten schließlich ohne Beute. Im Rahmen einer Fahndung schnappten Polizeibeamte das Duo auf einem Feld in der Nähe. Die Kripo ermittelt.