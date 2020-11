Vor dem Amtsgericht Sinsheim könnte am Dienstag der Prozess gegen zwei Männer zu Ende gehen, die im Sommer einen Menschen auf der Tank- und Rastanlage Kraichgau-Süd an der A6 schwer verletzt haben sollen. Den beiden Männern wird vorgeworfen, auf der Raststätte in Sinsheim im Juni kurz nach Mitternacht auf einen Dritten eingeschlagen zu haben. Die beiden sollen ihr Opfer zunächst mit Fäusten traktiert geschlagen und dann in den Bauch sowie gegen den Kopf getreten haben. Und das so lange, bis das Opfer bewusstlos wurde. Laut Anklage bestand dabei Lebensgefahr. Einer der beiden Angeklagten befindet sich in Untersuchungshaft, beide müssen sich wegen des Vorwurfs der gemeinschaftlichen schweren Körperverletzung verantworten. Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen mehrjährige Haftstrafen.