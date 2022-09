Überfall in Mannheim: Verfolgungsfahrt endet tödlich

Täter stirbt bei Unfall in Frankreich

Ein Mann überfällt eine Frau in Mannheim in ihrem Auto und bedroht sie mit einer Pistole. Auf seiner Flucht hat er mehrere Unfälle. Der mutmaßliche Täter stirbt in Frankreich.

Der 28-jährige Mann war laut Polizei über die hintere Autotür ins Auto der Frau gestiegen, als diese im Mannheimer Stadtteil Schwetzingerstadt zu ihrem geparkten Wagen kam. Er zwang sie laut Polizei, zu tanken und loszufahren – mit ihm an Bord. Frau blieb unverletzt und wurde freigelassen An der Autobahnraststätte in Sandhausen entließ der Mann die Frau aus seiner Gewalt. Er fuhr mit ihrem Auto allein weiter in Richtung Karlsruhe. Die Frau blieb unverletzt und alarmierte die Polizei. Die leitete eine Großfahndung ein. 28-Jähriger verursachte mehrere Unfälle auf der Flucht Der flüchtige Räuber verursachte zunächst in der Nähe des Autobahnkreuzes Karlsruhe einen Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Dabei wurde sein gestohlenes Auto stark beschädigt. Der Flüchtige fuhr dann im Auto eines Ersthelfers weiter, der am Unfallort war. Es ging in Richtung Frankreich. ➖ :#JVA-Insasse raubt bei Freigang nacheinander zwei Autos - bei Flucht mehrere #Unfälle gebaut mit letztendlich tödlichem Ausgang für ihn ➖ ❗ Das ist am Montag zwischen #Mannheim, #Karlsruhe und #Nancy passiert: https://t.co/nMadxP9GEQ https://t.co/uOLp4KyRmN Mann verstirbt beim Autounfall Im französischen Nancy schließlich folgte schließlich ein weiterer Unfall. Der 28-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Mann um einen Straftäter handelte. Er hatte zuletzt als Freigänger in der Justizvollzugsanstalt Mannheim eine Haftstrafe verbüßt.

Sendung am Mi. , 7.9.2022 16:00 Uhr, SWR4 BW Regional aus dem Studio Mannheim, SWR4 BW aus dem Studio Mannheim