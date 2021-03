per Mail teilen

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagabend eine Bäckerei in Rimbach überfallen. Laut Polizei hatte er gegen 17 Uhr den Laden betreten, die Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und die Tageseinnahmen gefordert. Er flüchtete mit dem Bargeld in einem Auto, möglicherweise ein silberner VW Touran. Die Fahndung der Polizei blieb bislang erfolglos. Der Täter ist ca. 1,70 Meter groß, hat eine kräftige Statur, einen Dreitagebart und war mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet. Die Polizei sucht Zeugen.