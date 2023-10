per Mail teilen

Ein unbekannter Täter hat am Montagvormittag eine Postfiliale in Neckarbischofsheim überfallen. Die Polizei hat mit einem Hubschrauber und mehreren Streifen nach dem Täter gesucht.

In Neckarbischofsheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat ein Mann am Montag ein Schreibwarengeschäft überfallen, in dem sich auch eine Postfiliale befindet. Nach Angaben der Polizei forderte der Täter den Betreiber des Geschäftes auf, ihm das Bargeld aus der Kasse zu geben. Dann flüchtete er.

Fahndung mit Hubschrauber und Streifenwagen

Nach Angaben der Polizei trug der Täter keine Waffe. Er sei aber so aggressiv aufgetreten, dass der Inhaber ihm das Geld ausgehändigt habe. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Mehrere Streifenwagen und ein Hubschrauber suchten nach dem Täter, bislang ohne Erfolg.

Der Gesuchte soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er soll ein mittelbraunes Langarmoberteil bzw. einen Pullover mit Kapuze und eine blaue Jeans getragen haben.