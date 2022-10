Bewaffneter Überfall auf Discounter - Täter auf der Flucht

per Mail teilen

Mit einer Pistole hat ein bislang Unbekannter am Samstagabend einen Discounter in Schwetzingen ausgeraubt. Erste Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Am Samstagabend hat ein bislang Unbekannter einen Discounter in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) überfallen und ist seitdem auf der Flucht. Laut Polizei habe der mit einer weißen FFP2-Maske vermummte Täter eine Kassiererin mit einer silbernen Pistole bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Mit mehreren hundert Euro flüchtete der bislang Unbekannte anschließend zu Fuß in Richtung Bundesstraße.

Überfall auf Discounter: Fahndung nach Täter bisher ohne Erfolg

Die Polizei leitete umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, sowohl zu Fuß als auch mit einem Polizeihubschrauber in der Luft. Bislang hätten die Maßnahmen keinen Erfolg gehabt, hieß es.

Der männliche Täter wird auf etwa 30 Jahre geschätzt und soll etwa 1,70 Meter groß sein. Die Polizei hofft auf weitere Zeugenhinweise.