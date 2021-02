per Mail teilen

Ein 28-jähriger Pizzabote ist am Montagabend in Mannheim Opfer von zwei Räuber geworden. Einer der Täter schlug laut Polizei mit einem Stuhlbein mehrfach auf den Pizzaboten ein und entwendeten ihm die Geldbörse, das Mobiltelefon sowie Kopfhörer und flüchteten. Der 28-Jährige erlitt massive Verletzungen im Gesicht und kam in ein Krankenhaus.