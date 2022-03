Über 500 Geflüchtete in Kreissporthallen untergebracht

Überall in Deutschland werden Geflüchtete untergebracht. In der Region musste es jetzt schnell gehen. Busse mit Menschen kamen an Sporthallen in Schwetzingen und Weinheim an.

Die Menschen wurden mit den Bussen aus dem Ankunftszentrum in Heidelberg am Samstag nach Schwetzingen gebracht. Bis zum späten Sonntagabend fuhren Busse an der Kreissporthalle in Weinheim vor. Es sei am Wochenende Schlag auf Schlag gegangen, so die Kreisverwaltung.

Sporthallen auf die Schnelle umfunktioniert

Die Sporthallen wurden am Wochenende auf die Schnelle in Unterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine umfunktioniert. "In einem Kraftakt" hätten Helferinnen und Helfer Betten und Spinde aufgebaut.

Die Kreissporthalle Weinheim hat Platz für viele geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis

Zudem sorgte die Verwaltung für die komplette Logistik. Dazu gehören beispielsweise ein Sicherheitsdienst, die Essensverpflegung und Corona-Testmöglichkeiten für die Menschen aus der Ukraine.

"Kurzfristig keine andere Lösung"

In beiden Sporthallen sind nun jeweils 200 Menschen untergebracht. Weitere knapp 150 Geflüchtete kamen laut Kreisverwaltung in Gemeinschaftsunterkünften des Kreises unter (Stand 20. März 2022).

"In der gegenwärtigen Lage ist eine andere Lösung so kurzfristig nicht machbar.“

Man sei intensiv auf der Suche nach alternativen Unterbringungsmöglichkeiten. Man wolle die Menschen so schnell wie möglich in die Anschlussunterbringung in den Kommunen vermitteln, so Landrat Stefan Dallinger (CDU).

Ukrainische Waisenkinder in Weinheim erwartet

Gleichzeitig bereitet sich die Stadt Weinheim auf die Ankunft von 130 Waisenkindern aus der Ukraine vor. Dafür wird derzeit die seit zwei Jahren leer stehende Jugendherberge hergerichtet. Vorläufig sollen die Kinder im Stadtteil Sulzbach im Bürgerhaus unterkommen. Wann genau sie in Weinheim eintreffen, ist noch unklar.