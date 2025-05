Den spektakulären Transport verfolgten Tausende, jetzt hat das ausgemusterte U-Boot U17 im Technik Museum Sinsheim die Luken geöffnet. Zunächst für die Presse, ab Samstag für alle.

Darauf haben viele gewartet: Das ausgemusterte U-Boot U17 der Marine ist ab diesem Wochenende erstmals für die Besucherinnen und Besucher des Technik Museums in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) geöffnet. Bereits am Donnerstag konnten Journalistinnen und Journalisten ins Innere des knapp 50 Meter langen U-Boots klettern und sich einen Eindruck verschaffen.

Das U-Boot U17 war von 1973 bis 2010 im Einsatz für die Marine. SWR

U17: Über ein Jahr nach Sinsheim unterwegs

U17 war im Juli 2024 im Museum angekommen - der letzten Station einer mehr als einjährigen Reise. Es war vom Gelände der Bundesmarine in Kiel bis zum Museum in Sinsheim transportiert worden, über Land und über Wasser. Die Reise des U-Boots war im April 2023 in Kiel gestartet. In Speyer war die U17 für den weiteren Transport auf Rhein und Neckar vorbereitet worden, unter anderem mit einer Kippeinrichtung, um unter Brücken hindurch zu kommen.

Sitzmöbel unter Wasser - auch das gibt es in U17 zu bestaunen SWR

Museumsleiter Andreas Hemmer geht davon aus, dass sich in den kommenden Wochen und Monaten viele Besucherinnen und Besucher das U-Boot aus der Nähe anschauen wollen.

Im Jahr 2010 war U17 nach 37 Jahren im Einsatz für die Marine ausgemustert worden. Danach wurde es entmilitarisiert und gereinigt. Die Kosten des gesamten Projekts bezifferte das Museum auf rund zwei Millionen Euro.

Fregattenkapitän a.D Jürgen Weber, der 1984 auf U17 seinen Kommandantenlehrgang absolviert hatte, zeigte sich am Donnerstag in Sinsheim begeistert. Seit 2014 engagiert er sich im Arbeitskreis für die Rettung des U-Boots.

Was wir heute hier sehen, ist die Krönung unserer Arbeit.

Kombüse im U-Boot U17 SWR

Maximal 30 Personen dürfen U17 in Sinsheim gleichzeitig betreten

Wenn der Zugang ab Samstag für alle möglich ist, werden maximal 30 Personen gleichzeitig das enge U-Boot betreten dürfen. Sie gelangen über eine Brücke und eine Leiter ins Innere. Der Gang ist an manchen Stellen nur rund 80 Zentimeter breit und 1,60 Meter hoch. Neben der Brücke und dem Maschinenraum kann man auch die Kombüse, die Dusche und die Schlafplätze der Besatzung anschauen. Originalgeräusche und verschiedene Beleuchtungen sollen die Szenerie möglichst echt erscheinen lassen. Für die Ausstellung im Sinsheimer Museum wurden laut Betreiber eine Belüftungs- und eine Brandmeldeanlage eingebaut.

Spektakulärer U-Boot-Transport nach Sinsheim

Am Eröffnungswochenende werden unter anderem ehemalige U-Boot-Fahrer über die Technik und den Alltag an Bord berichten und Fragen beantworten. Danach will das Museum regelmäßig Sonderaktionen, Events und Themenführungen rund um das U-Boot anbieten.