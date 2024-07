Das ausrangierte U-Boot U17 ist kurz vor dem Ziel: Am Sonntag soll es im Technik Museum in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) ankommen. Doch noch gibt es ein paar knifflige Stellen.

Der wochenlange U-Boot Transport durch Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg nähert sich seinem Ziel. Tausende waren dabei, haben sich das Spektakel angeschaut, bei anderen hat U17 Erinnerungen wach gerufen. Bereits am Donnerstagabend erreicht der Tieflader mitsamt U-Boot die Stadtgrenze von Sinsheim. Im Ortsteil Hilsbach fiebern die Menschen dem Stahlkoloss schon entgegen. Am Abend findet eine große Party für das U-Boot statt. Dann sind es nur noch rund zehn Kilometer bis zum Ziel.

Große U-Boot Party in Hilsbach

Rund 160 Helfer der örtlichen Sportvereine in Hilsbach sind seit Tagen mit der Vorbereitung beschäftigt. Unter dem Motto "Das große Finale" soll es rund um die Festhalle ein rauschendes Fest werden. Böllerschüsse, Feuerwerk, Dudelsack-Bläser, Blaskapelle, Chöre und jede Menge Kulinarisches. Sogar eine Spielstraße für Kinder hat man eingerichtet. Erwartet werden 2.000 bis 3.000 Gäste und U-Boot-Fans. Die Hilsbacher wollen nach Auskunft von Ortsvorsteher Martin Gund dem U-Boot-Empfang zu einem "Ereignis für die Ortschronik" machen.

Es bleibt jedoch wenig Zeit zum Ausruhen. Spätestens am Freitagmorgen um 9 Uhr setzt sich der Tieflader mitsamt U-Boot wieder in Bewegung. Dann geht es in den Sinsheimer Teilort Weiler. Und dort unter anderem durch die enge Hauptstraße. Durch Weiler geht es dann in Richtung Burg Steinsberg - das Ziel ist dann bereits zu sehen.

Abmontierte Leitplanken und kurviges Schlussstück

Damit das riesige U-Boot die Abfahrt und vor allem die engen Kurven hinunter Richtung Sinsheim und Stadion überhaupt bewältigen kann, sind zum Beispiel alle Leitplanken auf der abschüssigen und kurvenreichen Strecke abmontiert worden. Deshalb ist die L550 seit Dienstag zwischen Weiler und Sinsheim komplett gesperrt.

Vollsperrung der A6 bei Sinsheim am Sonntag

Am Samstag (27.07.) gastiert das U-Boot direkt vor dem Stadion der TSG Hoffenheim. Dort wird noch einmal gefeiert, bevor es am Sonntag dann wirklich geschafft ist: U17 ankert nach der kurzen Schlussetappe vom Stadion über die Neulandstraße dann endgültig mit einem großen U-Boot-Finale-Fest im Technik Museum Sinsheim. Der letzte Akt des Transports heißt allerdings auch: Vollsperrung der A6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Sinsheim-Steinsfurt. Und zwar in beiden Fahrtrichtungen. Nach Angaben des Autobahnbetreibers Via6West voraussichtlich zwischen 00:00 Uhr und 5:00 Uhr.