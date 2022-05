Sieben Verletzte bei Verkehrsunfall in Tunnel

Sieben Menschen sind bei einem Verkehrsunfall im Saukopftunnel bei Weinheim am Sonntagmittag verletzt worden, darunter drei Kinder. Drei Menschen wurden beim Unfall schwer verletzt, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte. Eine 61 Jahre alte Autofahrerin habe im Saukopftunnel aus unbekannten Gründen angehalten. Dabei stand sie den Angaben zufolge mit ihrem Wagen zur Hälfte auf dem Gehweg. Nachdem sie von mehreren Fahrzeugen überholt worden war, beschleunigte sie und überholte rechts einen 65-jährigen Autofahrer in seinem Wagen. Dabei fuhr sie zur Hälfte auf dem Gehweg. Bei dem Überholmanöver kollidiert sie seitlich mit dem Auto des Mannes. Anschließend fuhr sie auf das Auto einer 42-jährigen Frau, kam in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Wagen einer anderen 61-jährigen Autofahrerin. Darauf stieß sie frontal mit dem Fahrzeug eines 32-jährigen Autofahrers zusammen und blieb dann stehen. Die Unfallverursacherin, der 32 Jahre alte Fahrer und seine Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 65-jährige Autofahrer und drei Kinder im Alter von 6, 10 und 13 Jahren, die im Auto der 42-jährigen Autofahrerin gesessen hatten, wurden demnach leicht verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass die Unfallverursacherin kurz vor dem Unfall einen medizinischen Notfall erlitten hat. Der Tunnel wurde bis in die Abendstunden gesperrt.