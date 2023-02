Türkische Fahne weht am Mannheimer Rathaus

per Mail teilen

Nach den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien hat die Stadt Mannheim am Rathaus eine türkische Fahne aufgehängt – um ihr Mitgefühl mit den Opfern auszudrücken.

Die türkische Flagge am Mannheimer Rathaus trägt Trauerflor – eine syrische Fahne wurde allerdings nicht aufgehängt. Dafür gibt es nach Angaben der Stadt Mannheim einen Grund: Eine Stadtsprecherin sagte, man stehe in dieser Frage im engen Austausch mit dem Auswärtigen Amt. Dieses habe vom Aufhängen der syrischen Flagge abgeraten, weil sie ein Symbol des Assad-Regimes sei. Davon wolle man sich distanzieren.

Türkische Fahne soll eine Woche lang in Mannheim wehen

Unterdessen gelte die Anteilnahme aber ausdrücklich auch den Opfern in Syrien und deren Familien, so die Stadtsprecherin. Die türkische Fahne soll eine Woche lang am Rathaus hängen. Von den Folgen des Erdbebens ist auch die türkische Stadt Kilis betroffen. Mannheim unterstützt Kilis seit 2017 im Rahmen einer Projektpartnerschaft.