Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim (Rhein-Neckar-Kreis) haben eine erfolgreiche Premiere auf der europäischen Bühne gefeiert. Zum Auftakt der ersten Qualifikationsrunde der Champions League setzte sich die Mannschaft in Zürich mit 1:0 gegen den isländischen Erstligisten Valur Reykjavik durch. Nächster Gegner am Freitag um den Einzug in die Playoffs ist der Sieger der Partie FC Zürich gegen den AC Mailand.