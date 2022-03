per Mail teilen

Eishockey-Trainer Pavel Gross von den Adlern Mannheim ist in Tschechien als neuer Assistenztrainer der Nationalmannschaft im Gespräch. Pavel Gross könnte mit dem Finnen Kari Jalonen mit Miloslav Horava an der Seite ein Trainertrio bilden, sagte der Generalmanager der Tschechen, Petr Nedved, der Zeitung "Sport". Der 53 Jahre alte Gross selbst sagte der Onlineausgabe des Blatts, der Anruf habe ihn überrascht, da er so lange aus Tschechien fort sei.