Trübner-Bild geht zurück an Erben

Ein Gemälde des Künstlers Wilhelm Trübner soll den Erben des rechtmäßigen Besitzers zurückgegeben werden. Es befindet sich zurzeit im Kurpfälzischen Museum in Heidelberg. Das Land Baden-Württemberg hatte das Trübner- Bild 1989 gekauft und als Dauerleihgabe nach Heidelberg gegeben. Das Werk "Student Michaelis mit Papierrolle" wird im Beisein von Kunstministerin Theresia Bauer am kommenden Montag an die Anwältin der Nachkommen des jüdischen Industriellen und Kunstsammlers Carl Sachs aus Breslau übergeben. Das Land Baden-Württemberg will sämtliche Kulturgüter, die Verfolgten der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft entzogen worden sind, ermitteln und zurückzugeben. So wolle man wenigstens zur materiellen Wiedergutmachung des im Dritten Reich begangenen Unrechts beitragen, so das Kultusministerium.