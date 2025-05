Dürre bedroht Landwirtschaft an Rhein und Neckar

Seit Ende Februar hat es in der Kurpfalz und im Kraichgau kaum geregnet. Pflanzen auf den Feldern verdorren, Landwirte nennen die Lage dramatisch und befürchten Ernteausfälle.

Auf den ersten Blick sehen die Felder von Wolfgang Guckert gut aus: Hafer, so weit das Auge reicht. Aber der Landwirt aus Mannheim ist besorgt. Denn bei genauerem Hinsehen zeigt sich: Die Jungpflanzen sind deutlich kleiner als normalerweise um diese Jahreszeit und viele Blätter verdorrt. Außerdem durchziehen tiefe Risse das Feld.

"Solche Trockenschäden kennen wir aus dem Hochsommer, aber nicht so früh im Jahr, das ist außergewöhnlich."

Erhebliche Ernteausfälle wahrscheinlich

Beim Hafer rechnet der Landwirt damit, dass er nur 40 Prozent dessen ernten kann, was er gesät hat. Auf alle Getreidesorten gesehen, rechnet er in der Rhein-Neckar-Region mit Einbußen von 30 Prozent. Ein Drittel weniger Ertrag - das ist bei den ohnehin mageren Gewinnspannen für viele Bauern ein herber Schlag.

Die Ernte wird voraussichtlich geringer ausfallen. Die Jungpflanzen sind kleiner als in normalen Jahren SWR

"Man hat Geld investiert, in Saatgut, in Düngemittel, in Maschinen. Und wenn man dann sieht, wie der Ertrag schwindet, das tut schon weh. Und da braucht man sehr gute Nerven, um das auszuhalten.“

Bewässern als letztes Mittel

Um zu retten, was noch zu retten ist, versuchen die Bauern an Rhein und Neckar es mit Bewässerung. Das allerdings ist teuer, denn die Felder sind groß und müssen Tag und Nacht beregnet werden. Die Pumpen dafür verbrauchen 500 Liter Diesel pro Tag.

Die Bewässerung braucht nicht nur große Mengen Wasser. sondern auch viel Diesel für die Pumpen. SWR

Bleibt es noch länger trocken, lohnt sich der Aufwand nicht, dann müssen die Landwirte einen großen Teil der Ernte abschreiben.

Warum ist es so trocken?

Die Rhein-Neckar-Region ist die trockenste in ganz Baden-Württemberg und sogar eine der trockensten in Deutschland. Der Grund dafür ist, dass Tiefdruckgebiete, die in der Regel aus Südwesten kommen, sich häufig bereits an den Vogesen und dem Pfälzer Wald abregnen. Das war schon immer so. Schlug aber nicht so sehr zu Buche wie dieses Jahr, sagt SWR-Meteorologe Bernd Madlener.

"Dieses Frühjahr ist außergewöhnlich trocken, weil es kaum Bewegung gibt beim Wetter. Wir liegen schon seit Wochen in einem ungewöhnlich stabilen Hochdruckgebiet, das Niederschlag blockiert."

Solche Wetterlagen werde es aufgrund des Klimawandels in Zukunft öfter geben. Nicht jedes Jahr, aber in immer kürzeren Abständen. Diese Beobachtung macht auch Landwirt Wolfgang Guckert. Er hofft trotzdem, dass es sobald als möglich regnet. Allerdings sind die Aussichten nicht gut: bis Ende Mai ist Stand jetzt kein ausreichender Niederschlag in Sicht.