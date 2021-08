In Ladenburg geht die Suche weiter, wieso das Trinkwasser mit coliformen Keimen belastet ist. Betroffen seien laut einer Stadtsprecherin rund 220 Haushalte im Ladenburger Süden.

Trinkwasser unbedingt abkochen

Seit Mittwoch sollen rund rund 220 Haushalte im Ladenburger Süden ihr Trinkwasser vor dem Verzehr unbedingt abkochen, damit die Keime abgetötet werden. Diese Maßnahme folge einer Anordnung des Gesundheitsamtes des Rhein-Neckar-Kreises, schreibt die Stadt Ladenburg. Das sollen Betroffene so lange machen, bis die Stadt in Absprache mit dem Gesundheitsamt Entwarnung gibt. Die Proben würden immer noch Keime zeigen, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes. Sie seien aber schon geringer als in der ersten Probe. Bisher ist jedoch die genaue Ursache für die Verkeimung noch unklar. Das Wasser in Waschmaschinen, Spülmaschinen, Duschen und Toiletten muss nicht abgekocht werden.

Diese Gebiete sind betroffen

Die Stadt Ladenburg schreibt auf ihrer Webseite, dass die Anwohnerinnen und Anwohner dieser Straßenzüge ihr Trinkwasser vor dem Verzehr abkochen sollten:

• An der Beint

• Bollweg 2 – 8

• Domitianstraße

• Goethestraße

• Hadrianstraße

• Heidelberger Straße 34 – 46

• Kastellweg 1 – 14

• Merianweg

• Merkurplatz

• Trajanstraße 1 – 47

• Valentinianstraße

• Vespasianstraße

Belastung durch Bauarbeiten festgestellt

Die coliformen Keime im Trinkwasser des Ladenburger Südens haben die Behörden am Mittwoch bei Bauarbeiten am Ankerplatz festgestellt. Das Leitungsnetz wurde laut Stadt daraufhin sofort desinfiziert.

Was sind coliforme Keime?

Es handelt sich hierbei um Bakterien, die eigentlich überall in der Umwelt vorkommen. Zum Beispiel besiedeln sie oft den menschlichen oder tierischen Darm und werden über die Fäkalien ausgeschieden. Ist das Trinkwasser mit diesen Keimen belastet, muss das aber nicht immer gleich etwas mit Fäkalien zu tun haben. Denn das Auftreten von coloformen Keimen könne verschiedene Ursachen haben, so das Umweltbundesamt. Die Bakterien können gesundheitsschädlich sein.