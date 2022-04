Polizei warnt vor Trickbetrügern

In der Region sind wieder etliche Trickbetrüger unterwegs, die Polizei berichtet von unterschiedlichen Betrugs-Maschen, die derzeit angewandt werden. In Ladenburg wurde demnach ein 70-Jähriger Opfer eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters, der sich durch geschicktes Taktieren den Fernzugriff auf den Computer des Mannes verschaffte – dort spähte er die Daten des 70-Jährigen aus und hob einen hohen vierstelligen Betrag vom Online-Konto ab. Eine über 70-Jährige aus Weinheim erhielt eine Nachricht per Messenger-Dienst, wonach ihr Sohn Probleme mit einer Überweisung habe – um zu helfen, überwies die Frau einen mittleren vierstelligen Geldbetrag auf ein angegebenes Konto. Im Fall einer über 80-Jährigen aus Mannheim bedienten sich die Betrüger der Unfall-Masche: Der Neffe habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und müsse ins Gefängnis, wenn nicht ein 17.000 Euro gezahlt würde – was die Frau dann auch tat. Außerdem, so die Polizei, seien auch wieder falsche Wasserwerker in Mannheim und Heidelberg unterwegs.