Erfolgreiche Sportler beim "RömerMan"-Triathlon

Mehr als 400 Athletinnen und Athleten waren am Wochenende beim 26. Ladenburger Triathlon "RömerMan" (Rhein-Neckar-Kreis) über die Olympische Distanz am Start. Gewonnen haben ihn Fabian Reuter und Friederike Willoughby vom TuS Griesheim. Neben den den hochsommerlichen Bedingungen und der anspruchsvollen Radstrecke sei vor allem die hohe Wassertemperatur des Neckars eine Herausforderung gewesen, so die Veranstalter. Insgesamt hatten sich 1.200 Teilnehmer für verschiedene Distanzen und Wertungen angemeldet. Damit war der "RömerMan", der wegen Corona zweimal ausfallen musste, nicht vollständig ausgebucht.