Dieses Trainingsgerät kann jeder nutzen: Treppen finden sich praktisch überall. Ein Treppen-Marathon-Läufer aus dem Rhein-Neckar-Kreis will, dass möglichst viele mitmachen.

Die Treppe als Trainingsgerät in Corona-Zeiten – weil der organisierte Breitensport pandemiebedingt am Boden liegt, hatte Treppen-Marathonläufer Franz Maier aus Nußloch (Rhein-Neckar-Kreis) eine Idee. Der Lehrer, der in Neckarbischofsheim unterrichtet, hat eine Challenge gestartet, bei der jeder mitmachen kann.

Ob acht oder 80 Stufen, spielt keine Rolle

Die Ergebnisse sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ins Internet hochladen. Maier trainiert persönlich auch Menschen, die mit dieser Arft von Sport bislang nichts oder nicht viel am Hut hatten. Das Motto: ob acht oder 80 Stufen, spielt keine Rolle.