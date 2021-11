Treffen europäischer Universitäten in Heidelberg

In Heidelberg treffen sich zurzeit die Vertreter europäischer Top-Universitäten. Oberbürgermeister Eckart Würzner empfing sie am Donnerstagabend im Rathaus. Mit dabei: Rektorinnen und Rektoren der Karls-Universität in Prag, der Pariser Sorbonne, der Universitäten Warschau, Kopenhagen, Mailand und Heidelberg. Dazu kommen laut Stadt Vertreter der Europäischen Union, des Deutschen Akademischen Austauschdienstes und aus Wissenschaftsausschüssen von Bund und Land. Anlass ist das Jahrestreffen der Allianz. Der länderübergreifende Zusammenschluss soll die Zusammenarbeit der sechs Universitäten verstärken - in den Bereichen Studium, Lehre, Forschung, Transfer und Verwaltung. Aufbauend auf bestehenden Kooperationen sollen neue gemeinsame Infrastrukturen geschaffen werden. Das Treffen geht am Freitag zu Ende.