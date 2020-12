per Mail teilen

Der Sturm am Mittwoch hat einer großen Trauerweide auf der Heidelberger Neckarwiese derart zugesetzt, dass sie laut Stadt noch in diesem Jahr gefällt werden muss. Wegen der Trockenheit sei das Holz der Trauerweide ohnehin spröde gewesen, außerdem sei sie von einem Pilz befallen gewesen. Die Stadt teilte mit, sie werde als Ersatz in der Nähe zwei neue Trauerweiden pflanzen.