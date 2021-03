Vier Tage nach der tödlichen Messerattacke auf einen 13-Jährigen in Sinsheim-Eschelbach (Rhein-Neckar-Kreis) haben sich am Sonntagnachmittag 900 Menschen zu einer stillen Trauerfeier für das Opfer versammelt. Laut Polizei verlief die angemeldete Versammlung friedlich.

Rund 900 Menschen nehmen laut Polizei an Trauerfeier für 13-Jährigen teil picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/Einsatz-Report24 | Julian Buchner

Abstands- und Hygieneregeln seien eingehalten worden, so die Polizei. Die örtlichen Behörden hatten den Trauermarsch als Kundgebung aufgefasst und Auflagen wie Abstandsregeln und eine Maskenpflicht gemacht.

Polizei in Sinsheim mit Familien "in Kontakt"

Zu Medienberichten, wonach die Familie des mutmaßlichen Täters unter Polizeischutz stehe, sagte ein Polizeisprecher am Montag dem SWR, man sei "mit allen Beteiligten" in Kontakt. Die Polizei habe also konkret Kontakt sowohl zur Familie des 14-jährigen Tatverdächtigen als auch zu den Familien des Opfers und des strafunmündigen Mädchens, das laut Polizei ebenfalls am Tatort war.

Polizeischutz "wenn erforderlich"

Die Polizei prüfe, ob Schutzmaßnahmen notwendig seien und führe sie dann bei Bedarf auch durch. Sie spreche mit den Familien auch über "Verhaltensregeln". Wenn es erforderlich sei, stehe auch mal eine Polizeistreife vor dem Haus oder der Wohnung der betroffenen Familien, so der Sprecher weiter.

Trauermarsch bereits am Freitag in Sinsheimer Fußgängerzone

Wie die "Rhein-Neckar-Zeitung" berichtet, beteiligten sich bereits am Freitagnachmittag rund 150 Menschen an einem Trauerzug durch die Sinsheimer Fußgängerzone.