Trauerfeier für Zilli Schmidt in Mannheim

Am Donnerstag fand auf dem Mannheimer Hauptfriedhof die Trauerfeier für die Holocaust-Überlebende Zilli Schmidt statt. Sie war im Alter von 98 Jahren gestorben.

Zilli Schmidt starb im Alter von 98 Jahren SWR

Zur Beerdigung hatten der Antiziganismus-Beauftragte der Bundesregierung Mehmet Daimagüler, der Europaabgeordnete Romeo Franz und weitere Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Gesellschaft ihr Kommen zugesagt.

Zilli Schmidt überlebte den Holocaust

Zilli Schmidt war am Freitag, den 21. Oktober 2022 im Alter von 98 Jahren in Mannheim gestorben. Geboren wurde sie als Cäcilie "Zilli" Reichmann im Jahr 1924 in Thüringen. Im Jahr 1942 wurde sie verhaftet und später von den Nationalsozialisten nach Auschwitz deportiert. Ihre Eltern, Schwester und ihre damals vier Jahre alte Tochter wurden im Konzentrationslager umgebracht.

Bundespräsident: Zilli Schmidts Geschichte soll mahnen

Schmidt war eine der wenigen Sinti-Überlebenden, deren Verfolgung in der Bundesrepublik vor Gericht kam. Im Vorjahr hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Überlebende des Porajmos, wie Sinti und Roma den Holocaust nennen, als Zeitzeugin mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

"Ihre Geschichte erinnert uns daran, alles zu tun, um die bis heute andauernde Diskriminierung von Roma endlich zu beenden."

Laut Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erinnert die Geschichte von Zilli Schmidt daran, wachsam zu bleiben und sich gegen Menschenfeindlichkeit einzusetzen, wo auch immer sie auftrete und gegen wen auch immer sie sich richte.