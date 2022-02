Trauerfeier für Uli Sckerl

Für den verstorbenen Weinheimer (Rhein-Neckar-Kreis) Landtagsabgeordneten der Grünen, Uli Sckerl, wird es um 14 Uhr in seiner Heimatstadt eine Trauerfeier geben. Die Trauerfeier in der Weinheimer Peterskirche findet unter 2G-Bedingungen statt. Die Urnenbeisetzung am Grab erfolge dann später im engsten Familienkreis, heißt es von Seiten der Stadt Weinheim. Erst Anfang Januar hatte Sckerl die Öffentlichkeit über seine Krebserkrankung informiert. Er starb nach kurzer, schwerer Krankheit. Sckerls Landtagsmandat wird seine bisherige Referentin und Ersatzbewerberin Fadime Tuncer übernehmen. Dem SWR sagte die 52-jährige Schriesheimer Stadträtin, sie wolle das Mandat für den Wahlkreis in Sckerls Sinne weiterführen.