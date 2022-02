Trauerfeier für Grünen-Politiker Hans-Ulrich Sckerl

per Mail teilen

Politische Weggefährten, Freunde und Familie haben Abschied vom langjährigen Grünen-Landtagsabgeordneten Hans-Ulrich Sckerl genommen.

Zum Gottesdienst in der evangelischen Peterskirche in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) kam am Samstag auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).

Liste der Wertschätzungen war lang

Der verstorbene Politiker wurde von den Trauernden als "Kümmerer" bezeichnet, als "Ermöglicher, Kämpfer, Seelsorger der Landtagsfraktion, Parlamentarier erster Güte, Mentor und väterlicher Freund " - die Liste der Wertschätzungen war lang bei den Ansprachen für den Kommunal- und Landespolitiker Uli Sckerl in der Peterskirche in seiner Heimatstadt Weinheim.

"Ich bin dankbar, dass ich lange Jahre einen so klugen Menschen und feinen Politiker an meiner Seite haben durfte"

Ministerpräsident Kretschmann erweist Hans-Ulrick-Sckerl die letzte Ehre dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Andreas Arnold

Der Regierungschef war unter anderem in Begleitung von Innenminister Thomas Strobl (CDU) sowie der Landtagspräsidentin Muhterem Aras zur Trauerfeier gekommen. Kretschmann und Sckerl zählen zu den Gründern der Grünen in Baden-Württemberg und waren langjährige politische Weggefährten.

"Er hatte ein unglaubliches Gespür für die Anliegen der Menschen"

Kretschmann, aber auch Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz und Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just beschrieben Hans-Ulrich-Sckerl als ungemein fleißigen, ambitionierten, ja unermüdlichen Politiker ohne Allüren und ohne Eitelkeit.

Als eine der größten Stärken Sckerls nannte Oberbürgermeister Manuel Just seine Fähigkeit, junge Menschen an die Politik heranzuführen und für diese zu begeistern. Für Weinheim und den Wahlkreis sei der Verstorbene als Mensch und Politiker enorm wichtig gewesen.

"Fast rund um die Uhr konnten wir uns mit unseren Fragen und Anliegen an ihn wenden.“

Hans-Ulrich Sckerl ist am vergangenen Sonntag im Alter von 70 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Er war bis zuletzt parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion und Fraktionsvize. Er vertrat seit 2006 den Wahlkreis Weinheim im Landtag.