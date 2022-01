Innehalten in Heidelberg: Gedenkfeier für Betroffene des Angriffs an der Universität

Mit einer Trauerfeier in der Peterskirche gedenkt die Universität Heidelberg am Montag der Betroffenen des Angriffs vom 24. Januar 2022. Der SWR überträgt den Gottesdienst.

Die zentrale Trauerfeier in der Peterskirche beginnt am Montag um 12 Uhr. Der SWR zeigt den Gottesdienst live im SWR Fernsehen und hier im Internet als Livestream.

In der Zeit von 11 bis 14 Uhr ruhen an der Universität Heidelberg die Lehrveranstaltungen, damit Lehrende und Studierende gemeinsam die Gedenkfeier via Stream oder TV verfolgen können.

Die Peterskirche liegt in der Heidelberger Altstadt, geladen sind 250 Menschen. Da dort keine Plätze mehr zur Verfügung stehen, lädt auch die Friedenskirche im Stadtteil Handschuhsheim dazu ein, dort gemeinsam die Übertragung zu verfolgen. In der Kirche ist Raum für 350 Personen.

Außerdem hat das Studierendenwerk Heidelberg angekündigt, die Live-Übertragung in einer Reihe von Heidelberger Mensen und Cafés zu ermöglichen, darunter in der Altstadt das Marstallcafé, die Zeughaus-Theke und der Theatersaal der Triplex-Mensa. Dazu soll die Trauerfeier in verschiedenen Standorten im Neuenheimer Feld zu sehen sein, unter anderem im Foyer der Zentralmensa, dem Café Botanik, im Raum für Trauer im Café Chez Pierre und in der Mensa der alten pädagogischen Hochschule.

Innenminister Strobl und Wissenschaftsministerin Bauer erwartet

Im Gottesdienst werden Redebeiträge von Thomas Strobl (CDU), stellvertretender baden-württembergischer Ministerpräsident, Eckart Würzner (parteilos), Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg und Bernhard Eitel, Rektor der Universität Heidelberg erwartet. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) will der Gedenkveranstaltung ebenfalls beiwohnen.

Eingeleitet wird der Gottesdienst von Helmut Schwier, Professor für Theologie an der Uni Heidelberg. Auch der katholische Erzbischof der Diözese Freiburg, Stephan Burger, sowie der Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Baden, Jochen Cornelius-Bundschuh, stehen auf der Rednerliste.

Anteilnahme in Heidelberg picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Uwe Anspach

Schweigeminute zur Tatzeit geplant

Außerdem wird Peter Abelmann (Student der Uni Heidelberg) für die verfasste Studierendenschaft der Uni Heidelberg sprechen. Betroffene und Studierende werden im Verlauf der Trauerfeier Rosen niederlegen.

Den musikalischen Rahmen der Gedenkfeier gestalten Mitglieder des Collegium Musicum, des Universitätsorchesters und Universitätschores. Punkt 12:24 Uhr, zur eigentlichen Tatzeit, wird eine Schweigeminute eingelegt.

"Wir rufen alle Mitglieder und Angehörigen unserer Universität auf, um 12:24 Uhr inne zu halten, ebenso wie alle Bürgerinnen und Bürger, unsere Freunde und Partner in aller Welt, die bereits in so vielfältiger Weise ihre Anteilnahme, ihre Solidarität und ihr Mitgefühl zum Ausdruck gebracht haben."

Die Stadt Heidelberg hat sich dem Aufruf angeschlossen und bittet die Bürgerinnen und Bürger im gesamten Stadtgebiet, eine Minute lang innezuhalten. Im Heidelberger Rathaus liegt ein Kondolenzbuch aus. Es ist zu den regulären Öffnungszeiten des Rathauses zugänglich.

Student schoss um sich - Motiv weiter unbekannt

Am Montag, dem 24. Januar 2022 hatte ein 18-jähriger Student in einem Heidelberger Hörsaal auf dem Campus-Gelände im Neuenheimer Feld mehrmals auf andere Studierende geschossen. Eine 23-jährige Studentin aus der Südpfalz starb an den Folgen eines Kopfschusses, drei weitere Menschen wurden verletzt. Nach der Tat tötete sich der 18-Jährige selbst.

Der Täter, der wie das Todesopfer im ersten Semester Biologie studierte, habe etwa eine Woche vor der Tat drei Langwaffen in Österreich erworben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die beiden bei der Tat verwendeten Waffen hat der 18-Jährige demnach bei einem Waffenhändler gekauft, die dritte bei einer Privatperson. Das Motiv für den Angriff ist laut Ermittlern weiterhin unklar.