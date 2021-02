Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim hat Innenverteidiger Christopher Jerffrey Richards vom FC Bayern München ausgeliehen. Der 21-Jährige US-Amerikaner wechselt nach Vereinsangaben bis zum Saisonende in den Kraichgau. Auch in der 2. Fußball-Bundesliga gibt es Bewegung: Mittelfeldspieler Philip Türpitz vom SV Sandhausen wechselt mit sofortiger Wirkung zum Drittligisten FC Hansa Rostock. Der 29-Jährige war im Sommer 2019 in die Kurpfalz gewechselt, kam in der bisherigen Saison aber nur auf vier Kurzeinsätze. Auch Stürmer Aziz Bouhaddouz verlässt den Klub. Er wechselt zum Drittligisten MSV Duisburg. Im Gegenzug verstärkt sich der SV Sandhausen bis zum Saisonende imt Nikolaos Zografakis. Der 21-Jährige kommt vom Regionalligisten VfB Stuttgart II.