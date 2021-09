per Mail teilen

Während der Fahrt ist auf der Landstraße bei Schönbrunn (Neckar-Odenwald-Kreis) am Vormittag ein Traktor in Brand geraten. Der 50-jährige Fahrer versuchte das Feuer in der Innenkabine vergeblich zu löschen. Trotz des Einsatzes von 12 Feuerwehrleuten brannte der Traktor völlig aus. Die Brandursache ist noch ungeklärt.